Вардан Бичахчян - лучший тренер Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший тренер VBET Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении, набрав 71балл, главный тренер ереванского «Арарата» Вардан Бичахчян был признан лучшим тренером VBET Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021.

На втором месте с 46 очками главный тренер «Ноа» прошлого сезона, а ныне «Арарат-Армении» Дмитрий Гунько.

Тройку лучших с 38 очками замыкает Александр Григорян, возглавлявший в завершившемся сезоне «Урарту» и «Алашкерт».