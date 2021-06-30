Вардан Бичахчян - лучший тренер Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021
16:05, 30 Июнь, 2021
Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший тренер VBET Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении, набрав 71балл, главный тренер ереванского «Арарата» Вардан Бичахчян был признан лучшим тренером VBET Премьер-лиги Армении сезона 2020/2021.
На втором месте с 46 очками главный тренер «Ноа» прошлого сезона, а ныне «Арарат-Армении» Дмитрий Гунько.
Тройку лучших с 38 очками замыкает Александр Григорян, возглавлявший в завершившемся сезоне «Урарту» и «Алашкерт».
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