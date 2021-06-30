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Уровень воды озера Севан снизился на 4 см

Уровень воды озера Севан снизился на 4 см

По состоянию на 30 июня 2021 года продолжается забор воды из озера Севан для орошения, в результате чего уровень воды озера снизился на 4 сантиметра по сравнению с тем же днем прошлого года.

Как сообщили Арменпресс в службе «Армгидромет» МЧС Армении, 30 июня 2021 года уровень воды озера Севан был на отметке 1 900 метров 80 сантиметров над уровнем моря, против отметки 1 900 метров 84 сантиметра, зарегистрированной в тот же день в прошлом году.

С января по 30 июня 2021 года по водопроводу тоннеля Арпа-Севан в озеро Севан поступило 124 миллиона 279 тысяч кубометров воды, а в июне из озера Севан было выпущено 72 миллиона 653 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян


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