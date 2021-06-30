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Италия вывела своих военных из Афганистана

Италия вывела своих военных из Афганистана

Италия завершила операцию по выводу своего контингента из Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини.

"Вчера вечером миссия Италии в Афганистане официально завершилась", - цитируют его заявление римские СМИ. Последняя группа из нескольких десятков итальянских военнослужащих покинула афганскую провинцию Герат и прибыла в аэропорт Пизы.

Министр подчеркнул, что теперь Италия продолжит оказывать помощь афганским властям без войск на территории их страны.

Италия была одним из самых активных участников миссии НАТО в Афганистане. По данным министерства обороны, за примерно 20 лет военного присутствия на афганской территории Италия потеряла убитыми 53 человека, а еще 723 были ранены. В общей сложности, службу в Афганистане за это время прошли 50 тыс. итальянских военных.

НАТО и ее партнеры в настоящее время проводят операцию по выводу контингента из Афганистана. Предполагается, что она завершится до 11 сентября 2021 года.


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