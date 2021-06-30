По части 7 армянских военнопленных в Европейский суд представлено заявление

Центр международного и сравнительного права в сотрудничестве с Армянским центром правосудия и прав человека в Вашингтоне, округ Колумбия, представил в Европейский суд по правам человека еще 7 заявлений с просьбой «применить промежуточную меру» из-за дел армянских военнослужащих, плененных с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, после заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральном офисе Бюро АРФ «Ай Дата».

«Продолжающаяся политика Азербайджана непризнания армянских военнопленных как таковых является примером извращенного отношения к человеческой жизни. Настало время, чтобы международное сообщество перестало воодушевлять диктатора Алиева и потребовало бы, чтобы Азербайджан выполнил обязательства Женевской конвенции, принятой в 1949 году», - сказал Кен Хачикян, глава Армянского центра правосудия и прав человека и давний деятель «Армянского вопроса».

Собирая свидетельства об армянских военнопленных с целью применения промежуточной меры, обращения упомянутых центров в ЕСПЧ являются первым шагом к тому, чтобы заставить Азербайджан признать армянских военнопленных таковыми. Это позволит международным гуманитарным организациям, особенно Международному комитету Красного Креста, получить доступ к задержанным.

В результате сотрудничества двух правозащитных организаций, базирующихся в Ереване и Вашингтоне, в Европейский суд по правам человека было передано около сотни дел армянских военнопленных. Недавно при таком же сотрудничестве удалось собрать информацию еще о 90 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном.

Правозащитные центры продолжат добиваться освобождения около ста армянских заключенных и защиты их права на жизнь».

Бюро АРФД Центральный офис «Ай Дата»