Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией

Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, Третья мировая война все равно бы не началась,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Те, кто это делает, понимают, что они не выйдут победителями из этой ситуации", — сказал российский лидер.

Он назвал инцидент провокацией и добавил, что в ней принимали участие не только британцы, но и американцы. Так, за инцидентом наблюдал самолет-разведчик ВВС США, который взлетел с авиабазы на Крите.

"Поэтому мы давали такую информацию, которую посчитали нужным", — сказал президент.

Глава государства добавил, что организаторы провокации также хотели показать, что не уважают мнение крымчан.

На прошлой неделе в Черном море также произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.

Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.