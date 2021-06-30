ПРООН при финансировании РФ окажет содействие около 28 000 жителям Армении, включая и переселенцев

Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин и исполняющая обязанности постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Армении Михаэла Стойкоска подписали Меморандум о взаимопонимании по запуску программы по оказанию содействия наиболее уязвимым общинам Армении, включая и временно переселенных лиц. Как передает Арменпресс, Офис ПРООН в Армении сообщает, что программа, в частности, будет нацелена на приграничные районы Армении - Сюник, Гегаркуник и Вайоц Дзор. Отмечается, что проект стоимостью в 3,2 миллиона долларов финансируется правительством Российской Федерации и реализуется через Офис ПРООН в Армении.

Программа соответствует повестке правительства Республики Армения по борьбе с бедностью посредством инклюзивного роста, предпринимательства, создания рабочих мест. Она направлена на создание устойчивых источников средств к существованию для уязвимых групп в регионах Армении, включая ВПЛ, ветеранов, на восстановление экономики при обеспечении устойчивых решений в области зеленой энергии.

«Одна из основных целей стартовавшей сегодня программы - способствовать преодолению постконфликтного стресса в армянском обществе, восстановлению уверенности и сил для движения вперед. Мы, как ключевой стратегический союзник, придаем этому большое значение. Эта инициатива является шагом к последовательному и скоординированному содействию России всестороннему социальному и экономическому развитию Армении путем двусторонних и международных механизмов», - сказал Копыркин.

«ПРООН в Армении при финансовом содействии Российской Федерации не только удовлетворит насущные потребности уязвимых групп в Армении, включая жизнь, жилье, рабочие места, энергию, но и предложит устойчивые решения, выходящие за рамки гуманитарной помощи, и облегчит бремя правительства Армении», - сказала Михаэла Стойкоска.

ПРООН Российская Федерация имеет долгую историю успешного партнерства в сферах устойчивого развития, сельского туризма, изменения климата, энергетики и окружающей среды. Текущая двухлетняя программа будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктуры Республики Армения.