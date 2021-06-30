Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии

Президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, так как это позволит властям субъектов скорректировать работу в различных сферах.

"Это [проведение прямых линий губернаторами] никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. Это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах - социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве. Поэтому я рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему все губернаторы и главы регионов не проводят регулярно свои прямые линии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент добавил, что региональным властям необходимо стремиться к тому, чтобы "все работало в автоматическом режиме". "Но до этого нам еще далеко. В любом случае такая обратная связь (проведение прямых линий - прим. ТАСС) всегда очень полезна", - добавил Путин.