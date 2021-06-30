Губернаторы будут подотчетны и вице-премьеру, координирующему сферу: НС обсудило проект

Национальное собрание Армении обсудило законодательную инициативу депутатов фракции «Мой шаг», в результате принятия которой деятельность губернаторов регионов будет координировать вице-премьер, отвечающий за эту сферу. Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О территориальном управлении» на заседании НС представил его соавтор Геворг Папоян.

«Цель проекта - повысить эффективность деятельности губернаторов и их аппарата за счет определения степени их ответственности перед вице-премьером, который координирует работу на местах по поручению премьер-министра. Полномочия заместителя премьер-министра по территориальному управлению будут разделены. В частности, с целью повышения эффективности деятельности губернаторов вице-премьер будет координировать текущую деятельность губернаторов, а также работу губернаторов с другими органами системы государственного управления», - представил Геворг Папоян.

Вице-премьер будет обсуждать программы, предусмотренные государственным бюджетом Армении, и другие средства для обеспечения сбалансированного развития территорий, будет осуществлять правовой контроль над решениями, принимаемыми губернаторами, и вносить соответствующие предложения премьер-министру по данным вопросам области. Он будет контролировать деятельность Аппарата губернатора, заслушивать отчеты о деятельности Аппарата губернатора, знакомиться с результатами проверок их деятельности.