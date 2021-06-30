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Временно будет прекращена подача газа в село Балак Сюникской области

Временно будет прекращена подача газа в село Балак Сюникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 1 июля с 09:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей села Балак Сюникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».


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