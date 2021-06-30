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Кинофестиваль «Золотой абрикос 2021» состоится в октябре

Кинофестиваль «Золотой абрикос 2021» состоится в октябре

Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос 2021» пройдет с 3 по 10 октября.

Об этом «Арменпресс» сообщила руководитель пресс-службы фестиваля Роза Григорян.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» - одно из крупнейших культурных событий Еревана. Он был основан в 2004 году Фондом развития кино «Золотой абрикос» и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями «Золотого абрикоса» являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян.


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