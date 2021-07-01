В Армении в рамках программы WTO три общины могут стать «Лучшими туристическими деревнями»

В июле будут названы имена трех деревень Армении, номинированных на звание «Лучшая туристическая деревня» в рамках программы, инициированной Всемирной туристической организацией ООН (ВТО). Процесс сбора заявок на отбор деревень Комитетом по туризму уже завершен, и сейчас они изучаются. В беседе с «Арменпресс» эксперт по связям с общественностью и цифровому маркетингу Комитета по туризму Гаяне Айвазян отметила, что поступило 76 заявок. Больше заявок было из сел Арагацотнской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской областей. Требования были следующие: население села не должно превышать 15 000 человек. Оно должно быть удобно для любого вида экономической деятельности: сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства или рыболовства. Село должно выделяться своими уникальными туристическими предложениями, или образом жизни.

«Интерес был достаточно высоким, мы получили много звонков и писем. Поступило 76 заявок, часть из которых повторяется. Заявки могут подавать и физические лица. Почему мы это делаем? Чтобы понять, что это за села, ведь очень часто интересные села могут быть упущены из виду. Для нас это очень хорошая возможность привлечь разных людей и получать от них предложения», - сказала Гаяне Айвазян.

Все эти села будут рассмотрены профессиональным советом, будет выбрано три села-кандидата. Лучшее будет выбрано Всемирной туристической организацией ООН. Все страны-члены организации могут номинировать свои деревни-кандидаты.

Гаяне Айвазян отметила, что состязание состоит из трех основных компонентов. Первый компонент - Всемирная туристическая организация даст селу знак «Лучшей туристической деревней». Это сделает село известным, откроются большие возможности. Целью является повышение роли туризма в оценке и сохранении сел с окружающими их ландшафтами, с научно-образовательной системой, биоразнообразием, местными культурными ценностями, видами экономической деятельности, кухней.

Второй компонент лучшую туристическую деревню вводит в программу модернизации. Село, которoe претендует стать лучшим с точки зрения туризма, но еще есть над чем поработать, после доработок включается в программу модернизации. Село, включеннное в эту программу, будет работать со Всемирной туристической организацией, чтобы в течение года восполнить пробелы, определить направления и возможности, которые могут сделать деревню более узнаваемой.

Третий компонент даст селу возможность быть включенным в сеть, созданную Всемирной туристической организацией ООН. Это означает обмен опытом, знаниями, возможности для дальнейшего развития села.

«Я хочу подчеркнуть, что это постоянный проект, а не разовый процесс. Таким образом, в последующие годы могут быть номинированы и другие села. В течение года можно поработать над развитием этих сел и номинировать их в следующем году», - сказала Гаяне Айвазян, подчеркнув, что есть возможности для реализации различных программ и работ по развитию сел.

Анна Гзирян