Сбор налоговых доходов идет поступательными темпами: в правительстве состоялось совещание

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся текущего состояния государственного бюджета, процесса сбора налогов и проекта бюджета на 2022 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания Никол Пашинян отметил: “Сегодня мы должны обсудить состояние бюджетных дел, а также должны начать планирование процесса составления бюджета на 2022 год. В целом дела у нас с бюджетом неплохие, сбор налогов идет поступательными темпами. Сейчас очевидно, что мы перевыполним налоговые доходы и во втором квартале, то есть в первом полугодии в целом, а насколько будет перевыполнение, станет окончательно ясно сегодня вечером.

Как бы странно это ни звучало, я вижу больше проблем у нас по части расходов, потому что эффективность расходов - очень серьезная проблема в целом, и мы должны думать об институциональных системах, чтобы решить эту проблему, потому что эффективность расходов является также одним из ключевых стимулов экономической активности и обеспечения доходов бюджета. Обычно больше внимания уделяется доходной части, я имею в виду в публичных кругах, но на самом деле расходная сторона также очень важна.

В чем особенность нынешней ситуации? В бюджетном смысле мы находимся в середине года, но в политическом смысле скоро начнется новый год, новый период, в связи с чем были даны конкретные предвыборные обещания. Мы говорили о масштабных капитальных вложениях, строительстве сотен школ, сотен детских садов, десятков водохранилищ, тысяч километров дорог, и мы обязательно должны это обеспечить.

Также бизнес должен видеть нашу решимость и последовательность в выполнении этих обещаний, чтобы занять соответствующую позицию для реализации этого процесса, потому что правительство ставит политическую задачу, а по нашим действующим системам, они выполняются частным сектором, в частности посредством тендеров и т. д.”.

Исполняющий обязанности премьер-министра выделил еще одну тему, которую правительство должно рассмотреть если не сегодня, то в ближайшем будущем. “Речь об усовершенствовании нашей системы государственных закупок, и в этом направлении мы проделали большую работу, но здесь нам нужно подумать о том, какие еще есть реформы, которые сделают систему государственных закупок максимально эффективной. Потому что, если мы говорим об эффективности расходной части, то в первую очередь мы говорим об эффективности системы закупок. Насколько мобильна эта система закупок, насколько она эффективна, насколько она соответствует политическим задачам, которые мы сформулировали? И здесь у нас должны быть определенные механизмы, чтобы мы могли более оперативно выстраивать процессы”, - сказал Никол Пашинян, напомнив, что раньше говорилось о введении института генерального подрядчика, который во многих случаях позволит быстро принимать решения и делать это быстрее, чем предполагалось.

“У нас есть другие проблемы в сфере расходов. Мои изучения показывают, что есть компании, специализировавшиеся на этих темах. Например, накануне в одной из областей я столкнулся с ситуацией, когда объявлен тендер на строительство школы, есть финансирование, есть проект, и, если не ошибаюсь, уже два года идет судебная волокита. Т.е. в приграничном селе, когда новая школа уже должна была быть построена и сдана в эксплуатацию, действующая школа фактически в разрушенном состоянии, а село, дети страдают, потому что две компании, участвовавшие в тендере, начали судебный процесс, и все запланированные операции и сроки уже истекли, но еще не известно, когда школа будет построена.

Думаю, в этих случаях у нас должен быть механизм или определенные законодательные и политические регулирования, потому что мы должны объяснять детям этого села, как получилось, что есть проект, есть финансирование, объявлен конкурс, есть победитель, а школа не строится. И если мы не примем меры, то она не будет строиться в ближайшие 3-4 года. Так что есть такие проблемы, и мы не имеем права далее откладывать эти вопросы. Мы должны принимать решения, в результате которых мы сделаем нашу расходную часть более эффективной”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Затем были обсуждены развития в сфере экономики, возможные шаги по увеличению налоговых поступлений и капитальных вложений, привлечению качественных и создающих результат инвестиций, в связи с чем были представлены различные предложения и наблюдения.

Также были затронуты вопросы внедрения системы всеобщего декларирования, мер по упрощению и модернизации регуляций в сфере закупок, развития в строительной сфере, в частности, была отмечена необходимость зонирования жилья в рамках программы возврата подоходного налога.

Никол Пашинян подчеркнул важность принятия последовательных и четких шагов в вышеупомянутых направлениях. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что правительство должно сделать политику стимулирования экономики более эффективной, в том числе за счет создания возможностей для выхода бизнеса на новые рынки.

Никол Пашинян поручил ответственным лицам начать работы по привлечению соответствующих организаций, в том числе из-за рубежа, необходимых для строительства школ, детских садов, водоемов, дорог, а также представить необходимые законодательные решения в сфере закупок. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что особой задачей является обеспечение высокого качества и внедрение соответствующих стандартов в ходе вышеупомянутых строительных работ.