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Россияне задали более 1,5 млн вопросов для прямой линии с Путиным

Россияне задали более 1,5 млн вопросов для прямой линии с Путиным

Общее число обращений в адрес президента России в рамках подготовки программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" составляет 1 574 581. Такую уточненную статистику, собранную по состоянию на 10:45 мск среды, приводит телеканал "Россия-24".

По данным телеканала, 675 230 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 338 856 вопросов при помощи СМС или ММС, 131 706 - через сайт программы и 106 865 - через мобильное приложение "Москва - Путину". Еще 321 934 обращения поступили через социальные сети,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прямая линия состоится в среду, 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.


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