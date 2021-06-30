Айк Чобанян встретился с министром транспорта и коммуникаций Финляндии

В рамках проходящей в Барселоне конференции «MWC Barcelona 2021» и. о. министра высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян встретился с министром транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Собеседники обсудили проблемы, вызванные пандемией, и значение технологий в их разрешении.

Министр Тимо Харакка отметил, что пандемия привела к увеличению использования цифровых услуг, особенно в области онлайн-образования, услуг электронного здравоохранения и т. д.

Исполняющий обязанности министра Айк Чобанян, подтвердив роль технологий в решении текущих и будущих задач, представил необходимость серьезных изменений в области технологического образования, которые помогут заполнить востребованность в высококвалифицированных специалистах этой области.

Достигнута договоренность о сотрудничестве по обмену успешными технологическими программами, а также о сотрудничестве в сфере образования и о реализации совместных проектов. Программы будут включать в себя общее образование, особенно по направлениям естественных наук (STEM) и инженерного образования, профессиональное и неформальное образование по современным, ориентированным на будущее и конкурентоспособным специальностям.