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Президент Армении направил президенту Латвии поздравительное послание

Президент Армении направил президенту Латвии поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня рождения президента Латвийской Республики Эгилса Левитса направил ему поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян выразил уверенность, что сотрудничество между Арменией и Латвией будет и дальше укрепляться и развиваться, закрепляя новые достижения.


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