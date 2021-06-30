Президент Армении направил президенту Латвии поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня рождения президента Латвийской Республики Эгилса Левитса направил ему поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян выразил уверенность, что сотрудничество между Арменией и Латвией будет и дальше укрепляться и развиваться, закрепляя новые достижения.