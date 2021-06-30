Китай победил малярию

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий статус страны, "свободной от малярии".

"После 70-летних усилий Китай получил сертификат ВОЗ о том, что он свободен от малярии, - выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью", - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном в среду,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий. "Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее - жизнеспособная цель", - приводятся слова главы ВОЗ в сообщении.

По данным организации, за последние 30 лет Китай оказался первой страной региона Западной части Тихого океана, получившей такой сертификат.

Отмечается, что в общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии, среди тех, кто стал его обладателями недавно, - Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).