В рамках фестиваля «Ереванские перспективы» состоится концерт «Дорогами дружбы»

На 22-м Международном музыкальном фестивале «Ереванские перспективы» в Ереване состоится концерт престижного фестиваля «Равенна».

Как сообщает «Арменпресс», концерт под названием «Дорогами дружбы» состоится 4 июля в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна.

Концертом будет дирижировать маэстро Риккардо Мути, который прибудет в Ереван со своим Молодежным оркестром Луиджи Керубини.

В концерте участие примут Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель дирижер Роберт Млкеян), солисты: сопрано Нина Минасян, тенор Джованни Сала, баритон Гурген Бавеян и органист Девиде Кавалли. Прозвучат произведения Гайдна, Моцарта, Шуберта. Состоится армянская премьера произведения Тиграна Мансуряна «Чистилище», написанного по заказу Равеннского фестиваля к 700-летию со дня рождения Данте Алигьери.

Мероприятие проводится при содействии Министерства культуры и иностранных дел Итальянской Республики, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а также Центра изучения армянской культуры в Венеции. Для освещения столь знаменательного события в Армению из Италии прибудет более десятка известных журналистов. Прибудут и высокопоставленные гости. Накануне концерта, 3 июля, по инициативе Национального филармонического оркестра Армении в Концертном зале имени Арама Хачатуряна состоится концерт, посвященный фестивалю Риккардо Мути в Равенне. Коллектив под управлением Эдуарда Топчяна исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Бетховена и «Фантастическую симфонию» Берлиоза. Солировать будет пианистка Майя Оганян, прибывшая в Армению из Италии. Фестиваль «Ереванские перспективы» и Фестиваль «Равенна» числятся в Европейской ассоциации фестивалей и классифицируются как лучшие фестивали Европы.