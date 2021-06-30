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Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом

Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом

Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма.

"Итак, начинаем", — написал Андерсон.

Режиссер ленты — Чад Стахелски, который снял предыдущие три части ленты об опасных приключениях наемника в отставке (Киану Ривз). Сценарием занимаются Шей Хаттен ("Армия воров") и Майкл Финч ("Человек ноября"),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Премьера фильма запланирована на конец 2022 мая, если в дальнейшем не возникнет ограничений, связанных с коронавирусом.

В августе прошлого года генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии работают сразу над четвертой и пятой частями франшизы. Они будут сниматься подряд.


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