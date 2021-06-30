После замены трубопровода в Мартуни более 4 000 жителей Арцаха будут обеспечены питьевой водой

После замены трубопровода в Мартунинском районе Арцаха более 4 000 жителей будут обеспечены питьевой водой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российские миротворцы выполняют задачи по контролю за режимом прекращения огня и обеспечению безопасности, по восстановлению инфраструктур населенных пунктов, находящихся вблизи линии соприкосновения в Арцахе. В целях обеспечения безопасности российских миротворцев в Мартунинском районе ведутся работы по строительству водопровода для водоснабжения нескольких населенных пунктов», - сообщили в Минобороны РФ.

На месте строительных работ российские саперы осматривают прилегающую территорию, проводят поиски взрывоопасных предметов, после чего разрешается работа инженерной техники.