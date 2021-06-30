В ЦБ Армении будет создан централизованный реестр всех банковских счетов

В Центральном банке Армении будет создан централизованный реестр всех банковских счетов. Как сообщает «Арменпресс», законопроект о внесении дополнения в Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» был представлен в Национальное собрание на второе чтение заместителем председателя Центрального банка Нерсесом Ерицяном.

«Речь идет о создании в Центральном банке централизованного реестра банковских счетов», - напомнил Нерсес Ерицян.

Касаясь публичных дискуссий вокруг проекта, он подчеркнул: «Эта законодательная инициатива никоим образом не изменит и не ухудшит нормы банковской тайны. Другими словами, нормы банковской тайны останутся в том диапазоне, в котором они существуют».

По словам Нерсеса Ерицяна, закон решает две задачи, первая из которых - снижение операционных расходов подотчетных органов, в том числе банков, других финансовых организаций и нотариусов. Централизованный регистр также создается для того, чтобы в будущем предлагать гражданам инновационные решения.

Нерсес Ерицян заверил, что информация о движении счетов, остатке на счете не будет фиксироваться через централизованный реестр. Предполагается фиксировать только номер счета, личные данные и другие идентифицирующие данные.