Предложение Зограбян обратиться к международным структурам с требованием санкций против Азербайджана

Депутат Национального собрания Армении Наира Зограбян предложила политическим силам Парламента 7-го созыва выступить с совместным обращением к международным структурам с требованием за невозвращение армянских военнопленных ввести в отношении Азербайджана конкретные санкции. Как сообщает «Арменпресс», Наира Зограбян внесла это предложение на внеочередном заседании НС 30 июня.

Наира Зограбян сообщила, что она в Страсбурге провела приватную беседу с главой азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым, и подчеркнула, что позиция Азербайджана остается неизменной. «Позиция Азербайджана остается неизменной. Азербайджан продолжает отрицать, что пленники являются военнопленными. И мы видим, что в Суде по тяжким преступлениям Азербайджана идет процесс над нашими военнопленными, которым предъявлены самые серьезные по Уголовному кодексу Азербайджана обвинения», - сказала она.

По ее словам, глава азербайджанской делегации четко заявил, что обсуждение с армянской стороной вопроса о возвращении пленных может состояться только в том случае, если Армения признает территориальную целостность Азербайджана вместе с оккупированными территориями Арцаха.

«В отношении Азербайджана должны быть введены конкретные санкции. Я предлагаю этому Парламенту потребовать четких санкций против Азербайджана, я и сама буду обращаться в международные организации, но обращение Парламента будет гораздо более влиятельным. Например, следует приостановить полномочия азербайджанской делегации в Совете Европы», - сказала она, добавив, что должны быть произведены аресты банковских счетов Алиева и членов его семьи.

Таким образом, Наира Зограбян призвала политические силы Парламента, выступить с совместным заявлением, адресованным всем международным структурам, с указанием конкретных санкций, которые должны быть применены к Азербайджану.

Азербайджан, несмотря на свое обязательство в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, отказывается вернуть всех армянских военнопленных.