В Армении подтверждено 128 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 60 заболевших

По состоянию на 11:00 30 июня в Армении подтверждено 128 новых случаев заражения COVID-19, 60 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано. За последние сутки проведено 3 711 тестов. Всего проведено 1 185 002 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 225 095 случаев заражения COVID-19, 216 778 из которых вылечились, есть 4 514 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 704 пациентов.

Зарегистрировано 1 099 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.