В Италии начались репетиции Государственного камерного хора Армении

В Италии под управлением маэстро Риккардо Мути начались репетиции Государственного камерного хора Армении.

Как передает «Арменпресс», оркестранты говорят, что репетиции со всемирно известным дирижером проходят в теплой и профессиональной атмосфере. Риккардо Мути заявил, что у армян и итальянцев много общего, «эти общие черты нам помогают лучше проводить репетиции, а вскоре помогут и на концерте».

Государственный камерный хор Армении прибыл в Италию для участия в фестивале в Равенне, которым дирижирует всемирно известный дирижер Риккардо Мути. Концерт состоится 1 июля. В Италии хор исполнит произведения Тиграна Мансуряна, Гайдна, Моцарта, Шуберта.