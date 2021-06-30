В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

По инициативе депутатов в Национальном собрании Армении созвано внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 18 вопросов.

Депутаты во втором чтении обсудят и проголосуют за проекты законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», О внесении дополнения в Законы Республики Армения «О Центральном Банке Республики Армения», «О кинематографии» и ряд других законодательных инициатив.

Парламент на внеочередном заседании обсудит и годовое сообщение «О деятельности Аудиторской палаты Республики Армения» на 2020 год.