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Филармонический оркестр Армении концерт посвятит известному дирижеру Риккардо Мути

Филармонический оркестр Армении концерт посвятит известному дирижеру Риккардо Мути

Национальный филармонический оркестр Армении по случаю визита дирижера Риккардо Мути в Армению выступит с концертом.

Как передает «Арменпресс», вечер, на котором будет присутствовать и Риккардо Мути, состоится 3 июля в концертном зале Арам Хачатурян.

Национальный филармонический оркестр под руководством Эдуарда Топчяна представит Фортепианный концерт № 3 Бетховена и «Фантастическую симфонию» Берлиоза.

Солировать будет 15-летняя талантливая пианистка из Италии Майя Оганян, которая впервые выступит на родине.

Концерт пройдет в рамках 21-го международного фестиваля «Ереванские перспективы» (художественный руководитель-композитор Степан Ростомян).

В ходе визита Риккардо Мути 4 июля под его руководством состоится концерт фестиваля Равена, пользующегося высокой международной репутацией. Концерт под названием «Мост братства посредством искусства и культуры» состоится в Ереванском оперном театре. В этом году фестиваль в Равенне посвящен 700-летию со дня рождения поэта, философа и великого мыслителя Данте Алигьери.


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