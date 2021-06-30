Армения и Иран рассмотрят возможности создания совместными усилиями «умного» города

И. о. министра экономики Армении Ваан Керобян 29 июня принял делегацию, возглавляемую вице-президентом по вопросам науки и технологии, заместителем президента ИРИ по вопросам политики и развития Мехди Элиаси, в составе которой были заместитель министра информационных технологий и связи ИРИ, председатель Организации информационных технологий Амир Наземи Ашани, депутаты Меджлиса ИРИ и представители ряда крупных иранских компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Делегация прибыла в Армению для участия в Армяно-иранском бизнес форуме.

Во встрече участие принял и заместитель посла Исламской Республики Иран Али Мохаммад Моттаги.

Приветствуя участников встречи, Ваан Керобян отметил: «Армяно-иранская повестка - одна из наших приоритетов. Чтобы двустороннее сотрудничество было более эффективным, нужно довести до логического конца, реализовать все наши совместные программы».

Члены делегации отметили, что в ходе бизнес форума иранские компании проявили большой интерес к сотрудничеству с армянской стороной в различных сферах экономики, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство, продукты питания, текстиль, фармацевтику и медицинское оборудование.

Затем глава делегации Мехди Элиаси, подводя итоги обсужденных в ходе конференции вопросов, представил ряд предложений, выдвинутых иранской стороной. Сообщив, что иранская сторона имеет богатый опыт создания центров высоких технологий в разных странах, он предложил создать аналогичный центр в Армении, где будут проводиться двусторонние B2B-встречи и обсуждения, связанные со сферой.

На встрече также говорилось о двустороннем сотрудничестве в рамках свободных экономических зон «Мегри» и «Арас». Принимая во внимание членство Армении в Евразийском экономическом союзе, стороны обсудили возможности организации совместных производств в различных секторах экономики и экспорта готовой продукции в другие страны ЕАЭС.

Иранская сторона также выразила готовность сотрудничать в оснащении медицинских учреждений Армении иранским оборудованием. Обсуждались перспективы сотрудничества и в области фармацевтики.

Члены делегации предложили изучить возможности создания совместными усилиями «умного» города.

В рамках армяно-иранского экономического сотрудничества осенью в Иране предполагается провести следующий бизнес-форум, в ходе которого будет обсужден широкий круг вопросов по сотрудничеству.