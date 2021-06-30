Романос Петросян дал поручения, касающиеся незаконных вырубок в национальном парке «Озеро Арпи»

На основании отчета прокуратуры Республики Армения о случаях незаконных вырубок деревьев на территории Национального парка «Озеро Арпи» Министерства окружающей среды и. о. министра Романос Петросян руководителям ГНКО, управляющим особо охраняемыми территориями, и исполняющему обязанности председателя Лесного комитета дал соответствующие поручения. Как сообщает «Арменпресс», министр окружающей среды дал указание установить строгий контроль, неукоснительно проводить работы по фиксации и предотвращению нарушений лесных ресурсов на особо охраняемых территориях. Предоставлять подробную информацию о каждом зарегистрированном случае, о месте происшествия, объеме и лице, ответственном за безопасность. Предоставлять подробные объяснения, по какой причине нарушитель не был идентифицирован.

Министерство окружающей среды призывает граждан быть заботливыми и сострадательными по отношению к окружающей среде, обеспечивать сохранность природы.