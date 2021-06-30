Индонезийские спасатели возобновили поиск шестерых пассажиров затонувшего парома

Индонезийские спасатели возобновили в среду поиски шестерых человек, находившихся на борту парома, который потерпел крушение около побережья острова Бали. Об этом сообщил журналистам руководитель провинциального управления национального поисково-спасательного агентства Гедэ Дармада.

"В операции принимают участие три судна агентства и один корабль ВМС республики", - приводит его слова портал Detik. "На данный момент шесть человек числятся пропавшими без вести, семеро погибли, восемь получили ранения и были госпитализированы", - уточнил представитель ведомства. Всего на борту парома находились 16 членов экипажа и 41 пассажир,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Судно, которое прибыло с острова Ява, во вторник перевернулось и затонуло практически около порта Джембран провинции Бали.