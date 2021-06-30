Евро-2020: Украина вырвала у Швеции победу и вышла в четвертьфинал

1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершилась матчем Швеция-Украина.

Как сообщает «Арменпресс», на старте первой половины матча, проходящего в Глазго, Украина была активнее и на 27-й минуте матча открыла счет. Александр Зинченко метким ударом, после передачи Ярмоленко, направил мяч в ворота Швеции. Швеция после пропущенного гола, пыталась вернуть утерянное. На 43-й минуте тайма отличился Эмиль Форсберг. Во втором тайме преимущество было у шведов, но Украина тоже совершала быстрые контратаки. Однако большинство бросков команд попадали в штангу. Основное время завершилось вничью - 1:1, игра была перенесена в дополнительное время. В первом дополнительном тайме в команде Швеции осталось 10 игроков, так как Маркус Даниэлльсон за грубую игру получил красную карточку. Артем Довбик головой забил победный гол. Украина сумела выиграть в дополнительное время и вышла в четвертьфинал.

Счет матча Швеция-Украина - 1:2.

В четвертьфинале Украина встретится с Англией.