Газета «Айастани Анрапетутюн»: Прививать интерес к книге и к литературе

«Первым и главным критерием книги или литературы должно быть качество. Дорога Мкртыча Карапетяна в мир книги началась в конце 80-х - начале 90-х годов. Проработав десять лет в Бюраканской обсерватории научным сотрудником, после развала Советского Союза у Мкртыча Карапетяна было два варианта: уехать из страны, как сделали многие, или найти новую работу, потому что в то время невозможно было содержать семью на науку. Он начал заниматься издательской деятельностью в 1988-1989 годах, и уже в 1993 году было основано издательство «Эдит Принт», которое за 28 лет своей деятельности выпустило более 5 000 книг, ориентированных на читателей любого возраста и вкуса.

Самое главное для Мкртыча Карапетяна - обеспечить книголюбов качественной литературой и качественными книгами. И поэтому читателям представляются лучшие произведения армянских и зарубежных авторов, классические и современные бестселлеры, таких авторов как Экзюпери, Ремарк, Джон Грин и других. Благодаря сотрудничеству со всемирно известными писателями и зарубежными издателями произведения представляются в оригинальных переводах. Для повышения любви и интереса к книгам и к литературе, прежде всего, необходимо развивать в республике библиотечную сеть. Это откроет новые возможности не только для библиотек и читателей, но и для издателей и современных писателей».

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