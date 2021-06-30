Газета «Айастани Анрапетутюн»: Водные ресурсы Арцаха и Армении под прицелом Азербайджана и Турции

«Вода постепенно становится фактором геополитического развития, вызывающим конфликты и войны. Водный фактор был одной из основных причин агрессии против народа Арцаха, о чем свидетельствуют действия, которые в настоящее время осуществляет Азербайджан на оккупированных территориях. Повышение фактора водных ресурсов в мире и, в частности, в регионе требует от нас разработки и реализации эффективной стратегии управления. Прежде всего, она должна быть направлена на эффективное использование 6-7 миллиардов кубометров воды, образующихся на территории Армении в течение года. В настоящее время Армения способна удерживать на своей территории максимум 2 миллиарда кубометров воды, а остальная часть поступает в те же Турцию и Азербайджан. Первым шагом в решении этой стратегической задачи является строительство водохранилищ, а вторым - модернизация ирригационной системы».

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