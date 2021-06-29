Блок «Армения» будет радикальной оппозицией в парламенте. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил второй президент Армении, лидер блока Роберт Кочарян на первом общем собрании блока «Армения».

«Мы стали парламентской оппозицией, и у нас достаточно сил для реализации некоторых наших целей», - отметил Кочарян, подчеркнув, что они будут использовать этот инструментарий.

Кочарян заявил, что они будут действовать как институциональная радикальная оппозиция в рамках законодательства Армении, тем самым восстановив доверие народа к парламентской оппозиции.

«Потому что в последние годы парламентская оппозиция шла на сделки с правительством. Сегодня эта вера в оппозицию должна быть восстановлена, и как радикальная оппозиция мы будем заниматься этим, работая круглосуточно», - сказал Кочарян.

При этом он поблагодарил 270 тысяч избирателей, проголосовавших за их блок, отметив, что этот электорат является их опорой. Роберт Кочарян добавил, что результаты выборов оказались для них неожиданными, поскольку предсказывалась иная картина.