Генеральный секретарь Совета Европы направила поздравительное послание Николу Пашиняну 

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну в связи с успешным проведением внеочередных парламентских выборов. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый господин премьер-министр,

Поздравляю с успешным проведением 20 июня внеочередных парламентских выборов. Приветствую тот факт, что международные наблюдатели, включая делегацию нашей Парламентской ассамблеи, оценили эти выборы как конкурентные и в целом хорошо организованные.

Важно, что результаты выборов показали безоговорочную поддержку армянским народом проводимой под Вашим руководством политики реформ. Теперь, когда избирательная кампания закончилась, пора сосредоточиться на конструктивном диалоге между политическими партиями и гражданским обществом.

В этой связи подтверждаю готовность Совета Европы продолжать оказывать Армении помощь в процессе реформ, основанных на стандартах прав человека, демократии и верховенства закона”.