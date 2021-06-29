Действующий председатель ОБСЕ пожелала Пашиняну успехов в осуществлении реформ

Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, действующий председатель ОБСЕ отметила, что БДИПЧ/ОБСЕ и ПА ОБСЕ осуществляли миссию по наблюдению во время выборов.

«Рассчитываем на продолжение сотрудничества с правительством Республики Армения, а также желаю успехов в осуществлении проводимых демократических реформ. Швеция готова поддержать Армению», - написала Линде в своем микроблоге в Twitter.