Действующий председатель ОБСЕ пожелала Пашиняну успехов в осуществлении реформ
20:06, 29 Июнь, 2021
Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, действующий председатель ОБСЕ отметила, что БДИПЧ/ОБСЕ и ПА ОБСЕ осуществляли миссию по наблюдению во время выборов.
«Рассчитываем на продолжение сотрудничества с правительством Республики Армения, а также желаю успехов в осуществлении проводимых демократических реформ. Швеция готова поддержать Армению», - написала Линде в своем микроблоге в Twitter.
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