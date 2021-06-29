Состоится внеочередное заседание Национального Собрания 

Под председательством спикера НС Арарата Мирзояна 29 июня состоялось заседание Совета Национального Собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, было обсуждено и одобрено решение о созыве 30 июня 2021 года в 11:00 внеочередного заседания Национального Собрания в рамках повестки инициатора, а также назначения члена Конкурсного совета по избранию кандидатов на пост председателя Антикоррупционного комитета. Совет НС принял решение о назначении Эрикназ Тигранян членом конкурсного совета.