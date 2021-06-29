Ведущий Fox News рассказал о слежке американских спецслужб за программой

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Агентство нацбезопасности США шпионит за его программой "Такер Карлсон сегодня вечером" и хочет убрать ее из эфира.

"Вчера мы услышали от информатора в правительстве США, который обратился к нам, чтобы предупредить нас, что NSA, Агентство национальной безопасности, отслеживает нашу электронную коммуникацию и планирует ее утечку, чтобы убрать эту программу из эфира", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Карлсон в очередном выпуске программы.

Карлсон также отметил, что шпионаж администрации президента США Джо Байдена нарушает демократические принципы.

"Администрация Байдена шпионит за нами, мы это подтвердили... Они наверняка поступают так и с другими", - считает телеведущий.

Телекомпания Fox считается единственной из крупных американских телекомпаний, которые в целом поддерживают республиканцев. Другие крупнейшие телекомпании (CNN, CBS, ABC, NBC), как считается, поддерживают Демократическую партию.