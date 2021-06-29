Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу
Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.
"Мы не смогли достичь цель, которую ставили перед стартом чемпионата Европы, - сказал де Бур. - Когда мне предложили возглавить сборную Нидерландов в 2020 году, я понимал, что люди будут требовать от нас результата, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня и команду. После неудачного выступления давление только усиливалось".
Сборная Нидерландов выступает в группе G отборочного турнира на чемпионат мира. Соперниками нидерландцев являются команды Турции, Черногории, Норвегии, Латвии и Гибралтара. После трех туров команда Нидерландов набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Турки идут на первой строчке (9 очков), третьи - черногорцы (6), четвертые - норвежцы (6), пятые - латвийцы (1), шестые - гибралтарцы (0). Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Спортивный директор KNVB Нико-Ян Хугма отметил, что союз в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера. "Выбор де Бура оказался не таким удачным, как мы надеялись. Теперь нам нужно приступать к поиску нового специалиста, который сможет подготовить сборную к ближайшим отборочным матчам на чемпионат мира", - сказал он.
Де Буру 51 год, он возглавлял сборную Нидерландов с 2020 года. Ранее специалист тренировал нидерландский "Аякс", итальянский "Интер", английский "Кристал Пэлас" и американский клуб "Атланта Юнайтед".
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