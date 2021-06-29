Радик Мартиросян назначен главным советником президента Национальной академии наук

По предложению новоизбранного президента Национальной академии наук Армении Ашота Сагяна, академик Радик Мартиросян, руководивший НАН много лет, стал главным советником президента Национальной академии наук. Как сообщает Арменпресс, Сагян заявил об этом на встрече с журналистами 29 июня.

«Если глава президиума, вице-президент, ученый секретарь и другие должностные лица на протяжении десяти и более лет являются членами президиума, согласно уставу академии, они могут стать советником президента, но с учетом особого вклада Радика Мартиросяна, мы решили перевести его на должность главного советника. Он продолжит свою деятельность в Академии, мне лично как новоизбранному президенту нужны его консультации. Думаю, я всегда получу сильный и нужный совет», - сказал Сагян.