Новый президент НАН Армении представил предстоящие программы

Новоизбранный президент Национальной академии наук Армении Ашот Сагян представил предстоящие программы, мероприятия и концепцию. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с бывшим президентом Национальной академии наук Радиком Мартиросяном.

Говоря о военно-промышленном блоке, Сагян назвал это важным вопросом. «Национальная академия наук эффективно работает в этом направлении. Этот пункт входит в мои стратегические задачи. Должны быть активированы работы, регламентированы по содержанию. Прежде всего, необходимо понять, какому направлению научно-исследовательской деятельности в рамках оборонно-промышленного комплекса и системы обороны, следует отдать приоритет. После этого нужно провести мониторинг в исследовательских группах институтов академии и решить, какая группа ученых может работать в этих направлениях», - сказал Сагян.

Оптимизация потенциала исследовательской системы академии - один из основных пунктов программы Сагяна. Также предусмотрена оптимизация в военно-промышленном направлении, в системе обороны. Он также подчеркнул важность наличия государственных средств. «Проблема сложная, мы давно не работаем в военной промышленности», - сказал он.

По словам Сагяна, академия должна сыграть решающую роль в реализации программ.

Бывший президент Национальной академии наук Радик Мартиросян напомнил о процедуре: выборы руководства Академии проводятся раз в 5 лет. Президент не может быть избран более двух раз подряд.

«28 июня закончился пятилетний цикл, в результате которого вчера и сегодня были проведены выборы всеобщего руководства. Были избраны президент академии, вице-президент и другие должностные лица», - сказал Мартиросян, добавив, что покинул пост президента НАН.