Геворг Горгисян избран заместителем председателя партии «Просвещенная Армения»

На совместном заседании руководящего и политического советов партии «Просвещенная Армения» Геворг Горгисян был избран заместителем председателя партии. Как сообщает Арменпресс, об этом Геворг Горгисян написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что партия «Просвещенная Армения» и впредь будет поднимать волнующие граждан вопросы и будет работать над поиском решений.

«Дорогие граждане, вместе с вами мы будем бороться за создание Армении, в которой будут защищены ваши права, где будет царить верховенство закона. Благодарю руководство партии и моих товарищей по команде за то, что они доверили мне эту важную и ответственную должность», - сказал он.