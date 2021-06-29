Азиатские индексы снизились - 29-06-21

ТОКИО, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.81% и составил 28812.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1949.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 3573.18 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 28994.10 пункта.