Азиатские индексы снизились - 29-06-21
ТОКИО, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.81% и составил 28812.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1949.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 3573.18 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 28994.10 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-06-21
- 17:19 Азиатские индексы снизились - 29-06-21
- 17:04 Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19
- 17:02 Ереванский «Арарат» подписал контракт с Гором Малакяном
- 16:43 В Египте туристов предупредили об экстремальной жаре
- 16:23 К 150-летию Александра Спендиаряна вышла в свет книга Георгия Будагяна, посвященная опере «Алмаст»
- 16:16 Польша готова содействовать демократическим реформам Армении
- 16:09 В России зарегистрировали 652 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
- 16:04 Спасатели Арцаха продолжают поиски останков в Гадрутском районе и в направлении села Матагис
- 16:03 Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с победой ГД на выборах
- 16:00 Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку
- 15:50 На курсах переподготовки учителей русского языка участвовали более 50 специалистов
- 15:40 Туристы из Таиланда, преодолевшие COVID-19, отметили заботливое отношение армянских врачей
- 15:05 В центре Праги произошла стрельба
- 15:02 Суд в деле Кочаряна и Геворкяна обнаружил препону: судебное заседание отложено
- 14:42 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1194
- 14:15 Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ
- 14:07 Действующий председатель ОБСЕ вновь призывает освободить военнопленных, найти политическое решение карабахской проблемы
- 14:06 Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
- 13:48 Совет ЕС одобрил подписание соглашения с Арменией о создании общей авиационной зоны
- 13:39 Айк Чобанян считает важной новою стратегию развития сферы высоких технологий
- 13:35 В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков
- 13:20 В Баку продолжаются судебные процессы над 27 армянскими военнопленными
- 13:11 Байден: законопроекты о стимулировании научных исследований помогут США обойти Китай
- 13:06 Килиан Мбаппе извинился перед болельщиками
13:44, 22.06.2021
Просмотрели 1198 раз ЦИК опубликовала списки избирателей, принявших участие во внеочередных парламентских выборах
21:45, 22.06.2021
Просмотрели 1034 раз Я чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями: Арутюнян готов к диалогу
11:52, 26.06.2021
Просмотрели 1030 раз Скончался телеведущий, шоумен Геворг Егиазарян
13:45, 25.06.2021
Просмотрели 838 раз Иран подпишет Меморандумы о сотрудничестве со всеми центрами востоковедения Армении
11:27, 22.06.2021
Просмотрели 776 раз Араик Арутюнян выступит с обращением на площади Возрождения в Степанакерте