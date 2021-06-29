Ереванский «Арарат» подписал контракт с Гором Малакяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, последним клубом 27-летнего футболиста был «Пюник», в составе которого в прошлом сезоне провел 10 матчей.

До этого он выступал за «Арарат-Армению», украинский «Сталь», «Ширак», «Алашкерт» и «Пюник».

За свою карьеру он по два раза выигрывал титул Чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Армении.

Гор Малакян также провел 18 матчей в составе национальной сборной Армении.