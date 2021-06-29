Ереванский «Арарат» подписал контракт с Гором Малакяном
17:02, 29 Июнь, 2021
Ереванский «Арарат» подписал контракт с Гором Малакяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, последним клубом 27-летнего футболиста был «Пюник», в составе которого в прошлом сезоне провел 10 матчей.
До этого он выступал за «Арарат-Армению», украинский «Сталь», «Ширак», «Алашкерт» и «Пюник».
За свою карьеру он по два раза выигрывал титул Чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Армении.
Гор Малакян также провел 18 матчей в составе национальной сборной Армении.
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