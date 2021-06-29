В Египте туристов предупредили об экстремальной жаре

Власти Египта предупреждают об экстремальной жаре, в Хургаде дневная температура достигает 38 градусов в тени, а в Шарм-эш-Шейхе – до 40, сообщает TourDom.ru:

В отелях отдыхающим напоминают, что длительное пребывание на открытом солнце небезопасно. По информации египетских СМИ, больницы готовы принимать пациентов с тепловым ударом и обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь при любых симптомах "истощения или теплового стресса".

Однако, несмотря на экстремальную погоду, гости продолжают ездить на экскурсии, в том числе в Луксор. Большой популярностью пользуются морские прогулки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

В Египет сейчас прибывают туристические группы из разных стран. В частности, в аэропорт Каира прилетело свыше 1600 отдыхающих из России только за воскресенье, 27 июня.

В понедельник в Египет прибыла съемочная группа российского телевидения. По информации местных источников, у журналистов запланирован многодневный тур по стране. В программе посещение археологических объектов в Луксоре и Асуане, оценка готовности туристического сектора Хургады к массовому приему отдыхающих из России.