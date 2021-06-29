Польша готова содействовать демократическим реформам Армении

МИД Республики Польша выступило с заявлением, касающимся парламентских выборов в Армении 20 июня 2021 года. «Арменпресс» передает сообщение МИД Польши.

«Министерство иностранных дел Республики Польша приветствует положительные оценки парламентских выборов в Армении, согласно которым были соблюдены международные стандарты, была обеспечена прозрачность процесса голосования. Республика Польша готова к сотрудничеству с новым правительством Республики Армения, которое будет сформировано в результате внеочередных выборов, и надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Мы готовы содействовать Армении в процессе демократических реформ, модернизации страны, а также вместе работать для дальнейшего расширения отношений Армении с ЕС и полного разрешения конфликтов».

По итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Армении 20 июня 2021 года, в парламенте будут представлены три политические силы. Партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Айастан» - 21,09%, блок «Честь имею» - 5,22%.