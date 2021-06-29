В России зарегистрировали 652 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 652 против 611 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 134 545 человек, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В настоящее время в России продолжают лечение 374 975 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 697, до 4 984 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 209, до 1 352 392. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 7 246 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 121 смерть из-за коронавируса против 124 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии. Их общее число составило 22 331, следует из сообщения штаба.

После выздоровления выписали 4 854 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 153 145. В настоящее время в столице продолжают лечение 176 916 человек.