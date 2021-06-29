Спасатели Арцаха продолжают поиски останков в Гадрутском районе и в направлении села Матагис

29 июня спасатели Арцаха, двумя отрядами - в Гадрутском районе и на направлении села Матагис Мартакертского района, продолжают поиски останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих, которые до сих пор числятся без вести пропавшими.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве внутренних дел Республики Арцах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вечером предоставит дополнительную информацию о результатах.

С 13 ноября 2020 года по 28 июня 2021 года в результате поисков обнаружены и эвакуированы останки 1 586 погибших.