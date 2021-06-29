Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке". "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.

Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере,сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА․

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения. "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь", - сказал он.

Сегодня советы безопасности Беларуси и России проведут плановые консультации. На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России.