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Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с победой ГД на выборах

Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с победой ГД на выборах

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным и Спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС Армении.

Вячеслав Володин поздравил спикера Парламента Армении с убедительной победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на двусторонних и многосторонних площадках.


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