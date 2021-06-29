Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с победой ГД на выборах
16:03, 29 Июнь, 2021
По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным и Спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС Армении.
Вячеслав Володин поздравил спикера Парламента Армении с убедительной победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на двусторонних и многосторонних площадках.
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