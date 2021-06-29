На курсах переподготовки учителей русского языка участвовали более 50 специалистов

С целью укрепления армяно-российских дружественных связей, повышения уровня знания русского языка в Армении с 1-го марта в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, с Культурно-деловым центром «Дом Москвы» и с Государственным университетом им. В. Брюсова начались бесплатные курсы профессиональной переподготовки учителей русского языка старших и основных школ Армении.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» исполнительный директор Культурно-делового центра «Дом Москвы» Ваграм Карапетян сказал, что на данный момент бесплатные курсы прошли две группы учителей.

Касаясь вопроса отбора учителей, Карапетян сказал, что Министерство образования и науки распространило информацию об участии в курсах, и учителя, желающие принять участие, подают заявки.

«В нашей жизни все быстро меняется, язык не исключение. Наука быстро развивается, она не остается на месте, язык, все предметы - математика, химия, физика и др. Специалисты Брюсовского университета работали с очень хорошей программой, предоставляя все новое и необходимое, представляя то, чему можно обучить студентов. Программа обучения включает лингвистику, методику преподавания русского языка, современную педагогическую методику», - сказал Карапетян.

По его словам, «Дом Москвы» достиг договоренности с Министерством образования и науки о проведении в течение года регулярных учебных курсов. «Для нас это очень важно, наши партнеры и друзья поддерживают нас материально. Мы видим необходимость в учебных курсах. Дети - будущее нашей нации, если школьники сегодня плохо знают тот или иной предмет, это очень плохо. Мы хотим иметь сильную нацию и сильное государство, мы хотим, чтобы многовековые дружеские, исторические отношения между Арменией и Россией сохранялись и посредством русского языка», - подчеркнул исполнительный директор центра.

Карапетян отметил, что с этой целью бесплатные курсы русского языка они организуют во всех регионах Армении, Русские центры открыты в Ереване и в Ванадзоре. В ближайшее время в Армавире также откроется Русский центр.

Анжела Амбарцумян