Туристы из Таиланда, преодолевшие COVID-19, отметили заботливое отношение армянских врачей

Тайские туристы в Армении не успели осмотреть исторические и культурные достопримечательности страны, а вместо этого обнаружили заботливое отношение местных врачей. Граждане Королевства Таиланд, известные в Восточной Азии туристические блогеры 31-летний Наттхаван Сантифар и 30-летний Сейуббун Чайясит несколько недель назад с ознакомительной поездкой прибыли в Армению. То, что они собирались увидеть в Армении, им не удалось из-за COVID-19. Об этом говорится в сообщении Медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич».

«К сожалению, через пару дней у нас начались сильные головные боли, поднялась температура и появилась слабость. Положительный тест показал, что мы заразились COVID-19. Амбулаторное лечение не помогло, нас доставили в Медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» », - рассказала Наттхаван Сантифар «Арменпресс». Ее коллега прерывает ее с шуткой, говоря, что они не пожалели, что возвращаются без поездок по стране.

«Заботливое отношение вашего медицинского персонала, их усилия вернуть нас к жизни - это намного больше, чем просто увидеть строения. Если меня спросят об Армении, я расскажу о ваших преданных врачах и англоговорящих медсестрах. Об их чрезвычайно гуманном отношении - это мое восприятие Армении», - заключила она.

По словам Нонны Асатрян, врача 3-го инфекционного отделения, куда поступают пациенты с COVID-19 , они поступили в медицинский центр с высокой температурой, общей слабостью и кашлем. В результате лабораторно-инструментальных исследований была диагностирована двусторонняя пневмония, состояние обеих оценивалось как средней тяжести. Почти неделю одна из туристок была на кислороде. В результате 10 дней лечения, 29 июня обе были выписаны из медцентра.